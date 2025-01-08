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В зоне СВО погиб 23-летний боец из Ростовской области

В зоне СВО погиб 23-летний боец из Ростовской области
В зоне проведения специальной военной операции погиб 23-летний боец из города Шахты Ростовской области. Об этом сообщает портал «КВУ».

Игорь работал комплектовщиком на предприятии «Аютинский хлеб». В июне 2024 года он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Боец был зачислен в 102-й полк, 150-ю мотострелковую роту. Сослуживцы обращались к нему по позывному «Аюта».

Во время выполнения боевого задания 30 ноября Игорь попал под минометный обстрел, что стало причиной его гибели.

Прощание с Игорем Волотовым состоится в его родном городе 9 января в 11:00 по адресу: улица Волкова, 44.
Фото: КВУ
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