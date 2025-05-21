Стоимость проезда в автобусах в Морозовске поднимут до 50 рублей

Фото: Ростовский городской транспорт

В Морозовске Ростовской области ожидается увеличение стоимости проезда в общественном транспорте до 50 рублей. Информация об этом поступила из городской администрации.Причиной повышения тарифов называется рост цен на топливо и смазочные материалы, а также увеличение затрат на обеспечение работы транспортной системы. С первого дня лета проезд в автобусах по городу будет стоить 50 рублей.Следует упомянуть, что вопрос об увеличении стоимости проезда обсуждался и в Таганроге. По словам главы города Светланы Камбуловой, транспортные компании предложили установить тариф в размере 42 рублей. На данный момент это предложение рассматривается. Городские власти запросили у перевозчиков детальные экономические обоснования для предлагаемого повышения тарифа.