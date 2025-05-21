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Живой нашли пропавшую без вести 13-летнюю девочку из Таганрога

Живой нашли пропавшую без вести 13-летнюю девочку из Таганрога

В Ростовской области благополучно обнаружили 13-летнюю девочку, считавшуюся пропавшей без вести. Екатерина К. не выходила на связь с 20 мая, и ее местонахождение было неизвестно.

В тот день ученица ушла из дома, не предупредив родных о своих намерениях. Позже выяснилось, что она решила переночевать у подруги.

Тревога у близких возникла, когда девочка перестала отвечать на звонки и сообщения. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в розыске к полиции и волонтерам.

Спустя сутки после начала поисковых мероприятий девочка была найдена живой и невредимой.
Фото: национальный центр помощи
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