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На стадион «Прогресс» в Каменске-Шахтинском вернули статую футболистам

В Каменске-Шахтинском Ростовской области на стадион «Прогресс» вернули статую футболистам. Кадрами поделился реставратор статуи Александр Ализаде.

В настоящее время на территории можно увидеть обновлённую скульптурную композицию, изображающую трёх спортсменов.

Напомним, что в октябре на территории популярного городского стадиона проводились ремонтные работы. Для их проведения была задействована специальная техника, в результате чего были снесены старые трибуны. Местные жители опасались, что демонтируют и знаменитую скульптуру «Футболисты».

Однако с разрешения городских властей известный скульптор из Ростовской области Александр Ализаде забрал её на реставрацию. В течение шести месяцев он проводил необходимые работы. Специалист заделал трещины и вернул конечностям спортсменов их первоначальный вид, после чего покрыл их защитным слоем из бронзового лака.

Александр верит, что эта статуя станет новой визитной карточкой города.
Фото: Александр Ализаде
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