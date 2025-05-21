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Рейс ростовского «Азимута» из Челябинка задержали на 7 часов из-за неисправности

Рейс ростовского «Азимута» из Челябинка задержали на 7 часов из-за неисправности
Рейс авиакомпании «Азимут» из Челябинска в Минеральные Воды был задержан на семь часов из-за неисправности датчика угла атаки. Об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале Aviaincident.

Самолёт должен был прилететь из Челябинска в Минеральные Воды в 6:45, но прибыл в пункт назначения только в 13:50, что было отмечено на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Задержка произошла из-за повреждения датчика угла атаки, который отвечает за поддержание аэродинамической стабильности. Повреждение было нанесено амбулифтом — специальным подъёмником для посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями.
Фото: Aviaincident.
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