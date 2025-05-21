Пропавшего без вести 56-летнего ростовчанина нашли живым

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В Ростове-на-Дону нашли 56-летнего Владимира Михайлова, который числился пропавшим без вести. Сведения о том, где находился мужчина, отсутствовали с вечера 20 мая.Как рассказали родственники, Владимир проживал в пансионате, расположенном неподалеку от торгового центра «Горизонт», на улице Бодрой. Вчера вечером он покинул лечебное заведение в неизвестном направлении.Когда Владимир не вернулся в пансионат, его родные забеспокоились и обратились за помощью в правоохранительные органы и к добровольцам.Вечером 21 мая стало известно об обнаружении Владимира живым. Информация о том, где он находился все это время, не разглашается.