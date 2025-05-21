После ссоры с братом 16-летний ростовчанин «заминировал» Главный ж/д вокзал

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После конфликта с братом шестнадцатилетний подросток из Ростова-на-Дону отправил ложное сообщение о бомбе на железнодорожном вокзале. Об этом 21 мая сообщило УТ МВД России по СКФО.По данным, полученным от правоохранительных органов, через интернет-платформу вокзала пришло уведомление о заложенном взрывном устройстве. В связи с этим на место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции с кинологами и собакой, обученной поиску взрывчатки, для проведения осмотра.После детальной проверки основного здания вокзала и окрестностей никаких взрывчатых веществ или потенциально опасных предметов выявлено не было.Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, отправившего ложное сообщение. Им оказался шестнадцатилетний житель Ростова-на-Дону. Юноша признался в совершении преступления, мотивировав свой поступок ссорой с младшим братом.В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. За данное правонарушение ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.