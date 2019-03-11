В работе общественного транспорта Ростова выявили почти 5 000 нарушений



Фото: Ttransport.ru

Водители общественного транспорта в Ростове чаще всего нарушают график движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта 13 марта.



Всего в результате проверки работы городского транспорта было выявлено 4 849 нарушений. Так, транспортные компании не обеспечивают плановый выпуск автобусов на маршруты, а водители не соблюдают расписание движения. Таких нарушений зафиксировано 4 547.

Третьим распространенным нарушением стало уклонение от утвержденных схем движения, на нем попались 218 водителей.



34 сотрудника транспортных компаний Ростова нарушили требования к техническому и санитарному состоянию транспортных средств.

Также в 34 случаях подвижной состав не соответствовал техническим характеристикам, заявленным при проведении конкурса.

- За неисполнение требований муниципальных контрактов перевозчикам направлено 614 претензий, - рассказали в администрации города.