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В работе общественного транспорта Ростова выявили почти 5 000 нарушений

В работе общественного транспорта Ростова выявили почти 5 000 нарушений
Фото: Ttransport.ru
Водители общественного транспорта в Ростове чаще всего нарушают график движения. Об этом сообщили в департаменте транспорта 13 марта.

Всего в результате проверки работы городского транспорта было выявлено 4 849 нарушений. Так, транспортные компании не обеспечивают плановый выпуск автобусов на маршруты, а водители не соблюдают расписание движения. Таких нарушений зафиксировано 4 547.
Третьим распространенным нарушением стало уклонение от утвержденных схем движения, на нем попались 218 водителей.

34 сотрудника транспортных компаний Ростова нарушили требования к техническому и санитарному состоянию транспортных средств.
Также в 34 случаях подвижной состав не соответствовал техническим характеристикам, заявленным при проведении конкурса.
- За неисполнение требований муниципальных контрактов перевозчикам направлено 614 претензий, - рассказали в администрации города.

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