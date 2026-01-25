Пожар в многоквартирном доме на проспекте Коммунистическом в Ростове потушили спустя полчаса

Фото: соцсети

Пожар в многоквартирном доме на проспекте Коммунистическом в Ростове-на-Дону потушили спустя полчаса. Информация о возгорании оперативно распространилась в социальных сетях благодаря свидетелям происшествия.Экстренные службы зафиксировали ЧП 25 января. Возгорание возникло в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже дома № 42/2, имеющего пять этажей.Согласно информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Ростовской области, для ликвидации пожара были направлены 19 сотрудников спасательной службы и задействовано четыре единицы специализированной техники. Пожар, охвативший площадь 10 квадратных метров, был полностью ликвидирован в течение получаса.В результате инцидента никто не получил травм. В настоящее время ведется расследование для установления причин, вызвавших возгорание.