Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пожар в многоквартирном доме на проспекте Коммунистическом в Ростове потушили спустя полчаса

Пожар в многоквартирном доме на проспекте Коммунистическом в Ростове потушили спустя полчаса

Пожар в многоквартирном доме на проспекте Коммунистическом в Ростове-на-Дону потушили спустя полчаса. Информация о возгорании оперативно распространилась в социальных сетях благодаря свидетелям происшествия.

Экстренные службы зафиксировали ЧП 25 января. Возгорание возникло в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже дома № 42/2, имеющего пять этажей.

Согласно информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Ростовской области, для ликвидации пожара были направлены 19 сотрудников спасательной службы и задействовано четыре единицы специализированной техники. Пожар, охвативший площадь 10 квадратных метров, был полностью ликвидирован в течение получаса.

В результате инцидента никто не получил травм. В настоящее время ведется расследование для установления причин, вызвавших возгорание.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.