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В поселке Ростовской области из-за аварии отключили холодную воду

В поселке Ростовской области из-за аварии отключили холодную воду
В Ростовской области жители одного из поселков остались без холодной воды 5 июля. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал министр ЖКХ региона.

Проблемы с водоснабжением появились в поселке Орловском одноименного района. Как оказалось, воду перекрыли из-за коммунальной аварии. В переулке Чапаевском, 146 случился прорыв водопровода.

На месте уже работает бригада на спецтехнике. Полностью отремонтировать участок водопровода и восстановить подачу воды обещают к 17:00.
Фото: Rostov.ru.
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