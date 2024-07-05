В поселке Ростовской области из-за аварии отключили холодную воду

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области жители одного из поселков остались без холодной воды 5 июля. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал министр ЖКХ региона.Проблемы с водоснабжением появились в поселке Орловском одноименного района. Как оказалось, воду перекрыли из-за коммунальной аварии. В переулке Чапаевском, 146 случился прорыв водопровода.На месте уже работает бригада на спецтехнике. Полностью отремонтировать участок водопровода и восстановить подачу воды обещают к 17:00.