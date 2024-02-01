В портах Ростовской области усилили защиту от угроз
В портах Ростовской области на полмесяца усилили меры безопасности. Соответствующие документы вступили в силу с 30 января.
Капитаны морских портов Азова, Таганрога и Ростова подписали распоряжение об установлении уровня безопасности № 2. Это значит, что объекты транспортной инфраструктуры будут защищены от непосредственных угроз.
Помимо донских портов, степень защиты повысили в Краснодарском крае: Ейске, Темрюке и Кавказе.
«Установить уровень безопасности № 2 на объекте транспортной инфраструктуры акватория морского порта Таганрог с 30 января 2024 года сроком на 15 суток», — опубликована на сайтах филиалов администрации морских портов Азовского моря. В тексте изменяются только города, суть остается той же.
Меры действуют до 13 февраля. В случае необходимости их могут продлить. Не исключено, что уровень безопасности повысили после найденной ракеты в Неклиновском районе. Части сбитого снаряда обнаружили на берегу Таганрогского залива. Чтобы уничтожить опасные боеприпасы, пришлось эвакуировать жителей всего поселка Дмитриадовка. Днем 30 января, с 15:00 люди отправились в пункты временного размещения, развернутые на базе детского лагеря «Красный Десант».