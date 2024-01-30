На берегу Таганрогского залива нашли части сбитой ракеты

Фото: ТГ-канал Кирилла Федоров.

В Азовском море нашли части сбитой ракеты. Об этом сообщили 29 января в одном из телеграм-каналов. Источник подтвердил достоверность информации.Предварительно, опасный боеприпас выбросило на берег Таганрогского залива. Обнаруженная на берегу крылатая ракета «Нептун» является модернизацией советской противокорабельной ракеты Х-35 с некоторыми отличиями.Возможно, с этим фактом связано предупреждение губернатора Ростовской области Василия Голубева о громких звуках в Неклиновском районе под Таганрогом. Глава региона попросил сохранять спокойствие из-за возможных звуков взрывов, так как они будут связаны с уничтожением боеприпасов. Однако достоверно неизвестно, будут уничтожать эту ракету или какую-то другую.Напомним, сутками ранее в поселке Димитриадовка Неклиновского района силами ПВО был сбит беспилотник. БПЛА взорвался рядом с детским загородным лагерем. Ударной волной выбило стекла и повредило стены учреждения. В результате ЧП никто не пострадал, в зимнее время лагерь пустовал.