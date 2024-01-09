В двух морских портах Ростовской области запретят движение судов

Фото: Денис Демков

В Азовском и Таганрогском портах введут ограничение по режиму ледового плавания судов. Причиной тому стало резкое понижение температуры воздуха в регионе. До конца первой рабочей недели 2024 года синоптики прогнозируют до -20 градусов.К плаванию допустят суда, имеющие ледовый класс не ниже Ice1. Это касается кораблей, которые способны находиться в море при толщине льда 40 сантиметров. Так, из-за непогоды запретят плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций.Как сообщает ПортНьюс, исключением могут стать аварийные ситуации. Также ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки в порту.