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В двух морских портах Ростовской области запретят движение судов

В двух морских портах Ростовской области запретят движение судов
В Азовском и Таганрогском портах введут ограничение по режиму ледового плавания судов. Причиной тому стало резкое понижение температуры воздуха в регионе. До конца первой рабочей недели 2024 года синоптики прогнозируют до -20 градусов.

К плаванию допустят суда, имеющие ледовый класс не ниже Ice1. Это касается кораблей, которые способны находиться в море при толщине льда 40 сантиметров. Так, из-за непогоды запретят плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций.

Как сообщает ПортНьюс, исключением могут стать аварийные ситуации. Также ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки в порту.
Фото: Денис Демков
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