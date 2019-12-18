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В Ростове усилили патрулирование улиц после стрельбы у здания ФСБ в Москве

В Ростове усилили патрулирование улиц после стрельбы у здания ФСБ в Москве
В донской столице усилено патрулирование улиц после происшествия на Лубянке в Москве. Правоохранители усилили меры безопасности в центральных районах города из-за угрозы теракта.

Полицейские группами в экипировке патрулируют центр города: Большую Садовую, Театральную площадь, проспекты Буденновский и Ворошиловский. Усилены меры безопасности.

Напомним, около 18 часов 19 декабря в здание ФСБ на Лубянке в Москве ворвался неизвестный и открыл огонь. На место инцидента вызваны спецназовцы, которые нейтрализовали стрелявшего. Во время штурма пострадали пятеро, четверо из них - сотрудники ФСБ.

Также есть информация, что в результате стрельбы погиб еще один сотрудник ФСБ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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