В Ростове усилили патрулирование улиц после стрельбы у здания ФСБ в Москве



В донской столице усилено патрулирование улиц после происшествия на Лубянке в Москве. Правоохранители усилили меры безопасности в центральных районах города из-за угрозы теракта.



Полицейские группами в экипировке патрулируют центр города: Большую Садовую, Театральную площадь, проспекты Буденновский и Ворошиловский. Усилены меры безопасности.



Напомним, около 18 часов 19 декабря в здание ФСБ на Лубянке в Москве ворвался неизвестный и открыл огонь. На место инцидента вызваны спецназовцы, которые нейтрализовали стрелявшего. Во время штурма пострадали пятеро, четверо из них - сотрудники ФСБ.



Также есть информация, что в результате стрельбы погиб еще один сотрудник ФСБ.



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.