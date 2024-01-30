Под Таганрогом жителей эвакуировали, чтобы взорвать опасные боеприпасы

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области.

Жителей поселка под Таганрогом эвакуировали, чтобы взорвать опасные боеприпасы. Информацию об этом сообщили в администрации Новобессергеневского сельского поселения.Эвакуация началась в 15:00. В пункты временного размещения направили жителей, проживающих в поселке Дмитриадовка на улицах Новостройки, Чкалова, Крупской, Октябрьской, Кооперативной, Красноармейской, Пионерской, Советской, Тельмана, Бережного, Октябрьской, Свердлова, 1-й Степной, 2-й Степной, 3-й Степной, Шоссейной и в переулке Тенистом. Они проведут некоторое время на базе детского лагеря «Красный Десант». Районные власти просят граждан соблюдать спокойствие.Напомним, ранее на берегу Таганрогского залива нашли части сбитой ракеты. Губернатор Ростовской области сообщал о громких звуках в Неклиновском районе. Взрывы будут слышны из-за уничтожения боеприпасов.