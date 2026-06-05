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Пять граждан Азербайджана погибли от ударов БПЛА по судам в Таганрогском заливе

Пять граждан Азербайджана погибли от ударов БПЛА по судам в Таганрогском заливе
Пять граждан Азербайджана погибли и трое пострадали в результате атаки беспилотников по иностранным судам в Таганрогском заливе. Об этом сказано в сообщении МИД Азербайджана.

Происшествие случилось 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря. Массовой атаке беспилотных летательных аппаратов подверглись два иностранных грузовых судна. На борту в этот момент находились 25 граждан Азербайджана. В результате пять человек погибли и трое пострадали.

- Раненые были доставлены в городскую больницу Ейска. В настоящее время Министерством иностранных дел проводится координационная работа по этому вопросу, - уточнили в сообщении.
Фото: Rostov.ru
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