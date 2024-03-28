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В поезде Лихая — Ростов задержали пассажира, угрожавшего всех взорвать

В поезде Лихая — Ростов задержали пассажира, угрожавшего всех взорвать
В Ростовской области задержали 56-летнего пассажира электрички. Как сообщили в УТ МВД по СКФО, мужчина угрожал взорвать гранату.

Инцидент случился 27 марта в одном из вагонов пригородного поезда сообщением Лихая — Ростов. Когда состав подъезжал к городу Шахты, мужчина поругался с билетером. Ситуация настолько возмутила пассажира, что он устроил скандал. Пассажир бранился на всех подряд. А когда его попытались успокоить, сунул руку в карман и заявил, что у него там граната.

Как только поезд добрался до ближайшей станции, транспортные полицейские задержали мужчину. Во время обыска никакого оружия и боеприпасов у него не оказалось.

Угроза, брошенная в порыве ярости, обернулась для пассажира уголовным делом по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до ограничения свободы или принудительных работ (до трех лет).
Фото: Rostov.ru.
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