Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области задержали 56-летнего пассажира электрички. Как сообщили в УТ МВД по СКФО, мужчина угрожал взорвать гранату.Инцидент случился 27 марта в одном из вагонов пригородного поезда сообщением Лихая — Ростов. Когда состав подъезжал к городу Шахты, мужчина поругался с билетером. Ситуация настолько возмутила пассажира, что он устроил скандал. Пассажир бранился на всех подряд. А когда его попытались успокоить, сунул руку в карман и заявил, что у него там граната.Как только поезд добрался до ближайшей станции, транспортные полицейские задержали мужчину. Во время обыска никакого оружия и боеприпасов у него не оказалось.Угроза, брошенная в порыве ярости, обернулась для пассажира уголовным делом по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до ограничения свободы или принудительных работ (до трех лет).