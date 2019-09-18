В ближайшие дни на Дону прогнозируют заморозки



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В Ростовской области в ближайшие дни ожидается отрицательная температура. По данным Ростовского гидрометцентра, заморозки следует ожидать ночью и утром 23 и 24 сентября.

- В северных районах Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-2 градусов, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



В спасательном ведомстве добавили, что заморозки могут вызвать повреждения на неубранных теплолюбивых овощных и плодовых культурах.



Добавим, что в выходные дни в Ростовской области ожидается небольшое понижение температуры, пасмурная и дождливая погода.