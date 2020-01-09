В первую неделю нового года в Ростовской области резко подорожали овощи



На Дону в первую неделю нового года резко подорожали овощи. Данные о средних ценах на продукты на 9 января опубликовал Ростовстат.



Больше остальных подорожала морковка. Её стоимость выросла на 3,2%. В среднем по области килограмм овоща стоит 25 руб. 65 коп. На 2,6% подорожал лук. Его средняя цена составляет 23 руб. 41 коп. Стоимость капусты увеличилась на 2,5%. Килограмм овоща стоит 20 руб. 55 коп. Картофель подорожал на 2,3%. Цена установилась на уровне 23 руб. 17 коп.



Кроме того, подорожали фрукты. Яблоки выросли в цене на 2,3%. Стоимость килограмма составила 67 руб. 7 коп.



Также с начала года почти на 1% подорожали яйца и на 1,5% - гречневая крупа. Подорожание зафиксировано на сметану, творог, молоко и маргарин.