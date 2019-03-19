На Дону резко подорожали овощи



В Ростовской области резко подорожали капуста и репчатый лук. Данные об изменении цен на продукты питания с 11 по 18 марта опубликовал Ростовстат.



Так, капуста выросла в цене за неделю почти на 16 %. Средняя цена на неё сейчас составляет в среднем немногим более 42 рублей за килограмм. На шесть процентов подорожал лук. Килограмм продукта сейчас в среднем стоит 33 рубля.



Рост цены отмечается на гречку. Крупа подорожала на 1,5 %. Стоимость продукта составляет 38 рублей за килограмм.



В этот же период отмечается снижение цены на курицу и яйца. Один килограмм куриного мяса в среднем по области стоит 131 рубль. Цена десятка яиц зафиксировалась на уровне 63 рублей.



На прежнем уровне остались цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов. В среднем килограмм продукции стоит 44 рубля.