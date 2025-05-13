В Ростове сразу три района останутся без горячего водоснабжения с 13 мая

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В Ростове-на-Дону в ряде городских районов произойдет временное прекращение подачи горячей воды. Об этом сообщила в своих аккаунтах в социальных сетях Антонина Пшеничная, глава областного министерства, ответственного за жилищно-коммунальное хозяйство.Ограничение подачи горячей воды запланировано в период с 13 по 26 мая и вызвано проведением плановых профилактических мероприятий на системах теплоснабжения.В частности, отсутствие горячего водоснабжения коснется обитателей Ворошиловского района, проживающих в пределах улиц Пацаева, Капустина, Космонавтов, Волкова и площади Борко.В Октябрьском районе с неудобствами столкнутся жильцы, проживающие в районе улиц Немировича-Данченко, Калитвинской, 2-й Пятилетки, Шеболдаева, а также вблизи улиц Таганрогской, Дачной, Медицинской, по Таганрогской, 133-147, в районе Госпитального, Рахманинова, Чалтырского, Витебской и Дачной, Вавилова, парка им. Октября и реки Темерник.В Железнодорожном районе отключение затронет население, проживающее в пределах улиц Жлобинского, Магнитогорской, Молодогвардейской, Кузнечной, а также по адресу Амбулаторная, 95, 95а и в окрестностях улиц Крупской, Осипенко, Холмогорского и 6-й Кольцевой.Горожанам рекомендуется заранее создать резерв питьевой и технической воды для удовлетворения повседневных нужд.