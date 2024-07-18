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У жителей Кировского района Ростова отключили горячее водоснабжение 18 июля

У жителей Кировского района Ростова отключили горячее водоснабжение 18 июля
У жителей Кировского района Ростова-на-Дону отключили горячую воду 18 июля. Об этом проинформировал региональный министр ЖКХ Сергей Сизиков в своём телеграм-канале.

Горячее водоснабжение было приостановлено в девяти многоквартирных домах. Причиной неудобств стал дефект теплотрассы по улице Суворова, 91.

На месте происшествия уже работает бригада «Ростовских тепловых сетей». Время восстановления подачи горячей воды пока не сообщается.
Фото: Ростов ру
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