У жителей Кировского района Ростова отключили горячее водоснабжение 18 июля
У жителей Кировского района Ростова-на-Дону отключили горячую воду 18 июля. Об этом проинформировал региональный министр ЖКХ Сергей Сизиков в своём телеграм-канале.
Горячее водоснабжение было приостановлено в девяти многоквартирных домах. Причиной неудобств стал дефект теплотрассы по улице Суворова, 91.
На месте происшествия уже работает бригада «Ростовских тепловых сетей». Время восстановления подачи горячей воды пока не сообщается.