В Южном парке «Малинки» поселилась полярная сова

фото: Южный парк птиц Малинки

В парке птиц «Малинки» появилась полярная сова. Об этом сообщили сотрудники зоосада 4 декабря.Полярная сова – вид пернатых из семейства совиных, который обитает в арктических регионах Северной Америки и Палеарктики. Птица считается одной из самых крупнейших представителей совообразных. Дело в том, что самки в длину достигают 70 сантиметров, а самцы – до 65 сантиметров.Белая сова – активная охотница. Она любит полакомиться мышевидными грызунами, в частности леммингами. Также предпочитает в пищу зайцев, пищух, мелких хищников (горностай), птиц (белых куропаток, гусей, уток), не пренебрегает рыбой и падалью. Самка откладывает яйца в мае. В кладке, как правило, – 3-11 яиц.