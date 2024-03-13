В парке «Лога» в Ростовской области отменили празднование Масленицы

Фото: соцсети парка Лога.

В Ростовской области отменили празднование Масленицы в парке «Лога». Информация об этом появилась 13 марта в соцсетях зоосада.Руководство парка собиралось организовать выступление творческих коллективов, проведение мастер-классов, установить различные аттракционы. Для перекусов и плотного обеда на территории зоосада планировали разместить лавки с выпечкой, рестораны и кафе.Праздновать собирались несколько дней: с 14 по 17 марта. Основной праздник запланировали на 16 число. В этот день собирались сжечь чучело Масленицы. Однако мероприятия пришлось перенести на неопределенный срок.— К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам мы переносим празднование масленицы, — сообщили в парке. — Точную дату проведения анонсируем в самое ближайшее время.весёлые игры, потешные состязания, увлекательные конкурсы и угощения