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В парке «Лога» в Ростовской области отменили празднование Масленицы

В парке «Лога» в Ростовской области отменили празднование Масленицы
В Ростовской области отменили празднование Масленицы в парке «Лога». Информация об этом появилась 13 марта в соцсетях зоосада.

Руководство парка собиралось организовать выступление творческих коллективов, проведение мастер-классов, установить различные аттракционы. Для перекусов и плотного обеда на территории зоосада планировали разместить лавки с выпечкой, рестораны и кафе.

Праздновать собирались несколько дней: с 14 по 17 марта. Основной праздник запланировали на 16 число. В этот день собирались сжечь чучело Масленицы. Однако мероприятия пришлось перенести на неопределенный срок.

— К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам мы переносим празднование масленицы, — сообщили в парке. — Точную дату проведения анонсируем в самое ближайшее время.

весёлые игры, потешные состязания, увлекательные конкурсы и угощения
Фото: соцсети парка Лога.
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