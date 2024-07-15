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В парке «Лога» Ростовской области за месяц на свет появился 31 олененок

В парке «Лога» Ростовской области за месяц на свет появился 31 олененок
В Ростовской области в парке «Лога» с 31 мая по 7 июля родился 31 олененок. Об этом рассказали в телеграм-канале организации.

На свет появились пятнистые и благородные оленята, а также детеныши европейской лани. Отметим, что все самки стали мамами, а некоторые родили двойни. Сотрудники парка рассказали, что зачастую оленята рождаются с белыми пятнами на теле. Такие метки помогают им маскироваться в дикой природе. Некоторые лани появляются на свет полностью черными.

— В этот раз на свет появились три черных олененка, — рассказали сотрудники парка.
Фото: парк Лога.
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