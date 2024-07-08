В парке «Лога» родились очаровательные альпаки

Фото: соцсети парк Лога.

В Ростовской области парк «Лога» пополнился новыми обитателями. Как сообщили сотрудники зоосада 8 июля, месяц назад на свет появились две альпаки.У Любавы под наблюдением врачей родилась девочка весом 5,9 килограмма, — отметили в соцсетях парка «Лога». — У другой самки, Фроси, роды были тяжелыми: малыш подогнул переднюю конечность, из-за чего плод не мог пройти.Медики смогли достать малыша — 7,5-килограммового мальчика. Сначала он не дышал, но ветеринары реанимировали кроху. Через пару часов новорожденный уже стоял на четырех ножках и приступал к «перекусу» — пил мамино молочко.Маленькие альпаки провели целый месяц в яслях — отдельном вольере. Теперь их запускают в общее стадо. В их рацион уже добавилось сено.Девочка — смелая, любознательная и любит обниматься. А мальчик более осторожный, пока что он прячется за мамой. Имена очаровательным альпакам пока не придумали.