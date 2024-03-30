Фото: парк «Лога»

В парке «Лога» в Каменском районе на свет появился 21 детеныш муфлонов. Информацию об этом сообщили сотрудники зоосада 30 марта.За март в парке родился 21 муфлон. Среди появившихся на свет – три тройни и две двойни. Малыши уже скачут по камням в зоосаду, как взрослые.Муфлоны - это вид небольших баранов, которые обитают в горах Корсики и Сардинии.Напомним, что в парке «Лога» недавно на свет появился валлийский козлёнок. Он живет с родителями в одном вольере. Малыш сейчас чувствует себя хорошо.