В отношении начальника управления ЖКХ Донецка возбуждено уголовное дело



Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Донецка подозревается в халатности. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.



По данным прокуратуры Ростовской области, бездействие руководителя ведомства привело к потере газонного покрытия, кустарников и иных зеленых насаждений вдоль проспекта Ленина. Улица была благоустроена в рамках проекта «Комфортная городская среда».

- Начальником муниципального учреждения длительное время не предпринимались меры по содержанию зелёных насаждений, приобретенных в рамках национального проекта и являющихся муниципальной собственностью, - рассказали в надзорном ведомстве. – Бюджету причинён крупный ущерб на сумму более 3,7 млн рублей.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.