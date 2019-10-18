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В отношении начальника управления ЖКХ Донецка возбуждено уголовное дело

В отношении начальника управления ЖКХ Донецка возбуждено уголовное дело
Начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Донецка подозревается в халатности. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры Ростовской области, бездействие руководителя ведомства привело к потере газонного покрытия, кустарников и иных зеленых насаждений вдоль проспекта Ленина. Улица была благоустроена в рамках проекта «Комфортная городская среда».
- Начальником муниципального учреждения длительное время не предпринимались меры по содержанию зелёных насаждений, приобретенных в рамках национального проекта и являющихся муниципальной собственностью, - рассказали в надзорном ведомстве. – Бюджету причинён крупный ущерб на сумму более 3,7 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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