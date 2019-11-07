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На Дону сотрудника администрации наказали штрафов за высохшие деревья

Суд вынес решение в отношении руководителя «Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации города Донецка». В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Халатности».
На Дону сотрудника администрации наказали штрафов за высохшие деревья
В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в городе был благоустроен сквер на проспекте Ленина. На территории высадили деревья и разбили клумбы. Но вскоре газон и другие зеленые насаждения засохли.

Во время проверки сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что ответственность за случившиеся лежит на руководителе городского управления ЖКХ.
- Обвиняемым длительное время не принимались меры по обеспечению комплексного содержания зеленых насаждений, - рассказали в надзорном ведомстве. - Это привело к утрате и признанию нежизнеспособными газонного покрытия, кустарников и иных зеленых насаждений.

Бюджету был причинен ущерб на сумму более 3,7 млн. рублей.

Во время расследования обвиняемый попросил прекратить в отношении него уголовное дело. Чиновник попросил назначить ему штраф. Следователь удовлетворил ходатайство.

При вынесении решения, суд учел, что обвиняемый признал свою вину, ранее к уголовной ответственности не привлекался, а преступление небольшой тяжести.

В результате сотрудник администрации Донецка, который нанёс бюджету ущерб почти в 4 млн рублей, отделался в размере 50 тыс. руб.

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