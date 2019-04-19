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На Дону введён карантин по бруцеллезу

На Дону введён карантин по бруцеллезу
Фото: Moe-online.ru
В Ростовской области проводятся карантинные мероприятия в связи с выявлением вспышки бруцеллеза.

Инфекция выявлена в Орловском районе в хуторе Нижнеантоновском. Ветврачи получили 17 положительно реагирующих и шесть сомнительных проб у голов крупного рогато скота.
- В хуторе Нижнеантоновском запрещена реализация молока и молочных продуктов, введены ограничения на оборот животных, кормов и кормовых добавок, запрещён провоз и прогон животных, - рассказали в Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Кроме того, специалистам придётся проверить всех животных в населённом пункте на предмет инфицирования. По данным переписи, в Нижнеантоновском содержится 177 голов крупного и 114 голов мелкого рогатого скота, 25 свиней и 33 собаки.

Добавим, что бруцеллез – это общее заболевания для человека и животных. Передача инфекци происходит в основном пищевым и водным путем, наиболее часто через молоко и мясо зараженных животных.

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