В Октябрьском районе открылся новый спортивный комплекс
Современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в хуторе Ильичевка Октябрьского района. Торжественное мероприятие состоялось 24 июля.
Спортивный комплекс построили по госпрограмме Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта». На проведение работ было выделено около 145 миллионов рублей.
Жители хутора и близлежащих населенных пунктов теперь имеют дополнительную возможность заниматься игровыми видами спорта, боевыми искусствами и художественной гимнастикой. Вдобавок здесь будут проходить уроки физкультуры для учащихся школы № 43, а также соревнования.
Заместитель губернатора Артем Хохлов на открытии выразил свою радость от успешной реализации проекта, а также поздравил всех жителей с этим долгожданным событием.
Как подчеркнул в своем тг-канале глава региона Юрий Слюсарь, Ростовская область входит в топ-10 регионов страны по количеству спортивных объектов, и правительство намерено держать эту планку. В следующем году новый спорткомплекс начнут строить в Красном Сулине.