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В Октябрьском районе открылся новый спортивный комплекс

В Октябрьском районе открылся новый спортивный комплекс
Современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в хуторе Ильичевка Октябрьского района. Торжественное мероприятие состоялось 24 июля.

Спортивный комплекс построили по госпрограмме Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта». На проведение работ было выделено около 145 миллионов рублей.

Жители хутора и близлежащих населенных пунктов теперь имеют дополнительную возможность заниматься игровыми видами спорта, боевыми искусствами и художественной гимнастикой. Вдобавок здесь будут проходить уроки физкультуры для учащихся школы № 43, а также соревнования.

Заместитель губернатора Артем Хохлов на открытии выразил свою радость от успешной реализации проекта, а также поздравил всех жителей с этим долгожданным событием.

- Уверен, этот спорткомплекс позволит не только всем любителям активного образа жизни с пользой для своего здоровья проводить время, но и воспитает спортсменов, которые будут достойно представлять наш донской регион на соревнованиях различного уровня, - сказал Артем Хохлов.


Как подчеркнул в своем тг-канале глава региона Юрий Слюсарь, Ростовская область входит в топ-10 регионов страны по количеству спортивных объектов, и правительство намерено держать эту планку. В следующем году новый спорткомплекс начнут строить в Красном Сулине.

- Уже заканчивается капремонт ростовского и таганрогского дворцов спорта, а в целом до 2027 года планируем создать ещё 70 новых спортивных объектов, - также написал в тг-канале Юрий Слюсарь. - На эти цели будет направлено более девяти миллиардов рублей, в том числе более 2,5 миллиарда – из внебюджетных источников финансирования.
Фото: Правительство Ростовской области
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