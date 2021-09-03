Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Новошахтинске пропавшую без вести пенсионерку нашли живой

В Новошахтинске пропавшую без вести пенсионерку нашли живой
В Новошахтинске нашли живой 78-летнюю женщину, пропавшую без вести. Любовь Козлова не выходила на связь с родными несколько дней.

Последний раз пенсионерку видели 4 сентября. В тот день она ушла из дома на улице Привокзальной и с тех пор не возвращалась. Родственники тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Спустя два дня, 6 сентября, пропавшую нашли живой. Где Любовь Козлова находилась все это время, выясняют правоохранители.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.