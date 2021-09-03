В Новошахтинске пропавшую без вести пенсионерку нашли живой
В Новошахтинске нашли живой 78-летнюю женщину, пропавшую без вести. Любовь Козлова не выходила на связь с родными несколько дней.
Последний раз пенсионерку видели 4 сентября. В тот день она ушла из дома на улице Привокзальной и с тех пор не возвращалась. Родственники тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.
Спустя два дня, 6 сентября, пропавшую нашли живой. Где Любовь Козлова находилась все это время, выясняют правоохранители.