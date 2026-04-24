Фото: Donday

Ростовский военный суд вынес приговор по делу о попытке поджога военкомата. Трое мужчин, намеревавшихся осуществить теракт с использованием «коктейлей Молотова» в январе 2023 года, получили длительные сроки заключения.Согласно материалам дела, организатором преступления выступил Ахмед Рамалданов из Москвы. Еще в декабре 2022 года он разработал план теракта в Ростове-на-Дону и привлек к его исполнению своего знакомого Илью Кудинова, проживающего в городе. В качестве цели было выбрано здание военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов.Прибыв в Ростов, мужчины приступили к подготовке: приобрели необходимый инвентарь и изготовили зажигательные смеси. К концу декабря к ним присоединился Иван Благодатских. Злоумышленники планировали привлечь больше сторонников, однако в итоге решились на преступление втроем.Покушение на поджог было назначено на 3 января 2023 года. Однако осуществить задуманное им не удалось: на месте преступления они были задержаны сотрудниками полиции и охранником учреждения.Спустя более трех лет после инцидента, в апреле 2026 года, Ростовский военный суд огласил свой вердикт. Общий срок наказания для обвиняемых составил от 8 до 10 лет лишения свободы. Ахмед Рамалданов приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.Илья Кудинов получил 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.Иван Благодатских осужден на 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке в Апелляционном военном суде.