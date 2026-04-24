В Ростовской области пенсионерка погибла при пожаре в доме

В Константиновском районе Ростовской области 98-летняя женщина погибла при пожаре в доме. ЧП произошло 23 апреля в хуторе Ермилов.Огонь вспыхнул в одной из комнат частного дома. Пламя распространилось на площади в 36 квадратных метров. Пожар потушили семь спасателей на трех спецмашинах. На месте обнаружили тело 98-летней женщины.- Как установил дознаватель ведомства, предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при использовании каменной печи на твёрдом топливе,- сообщили в ГУ МЧС по региону.