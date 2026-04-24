Водителей Ростовской области предупредили о дожде М-4 «Дон» 25 апреля

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Водителей Ростовской области предупредили о дожде на автодороге М-4 «Дон». Об этом сообщил Автодор 25 апреля.Согласно прогнозам синоптиков, осадки пройдут местами в регионе на протяжении суток 25 апреля.Также дожди ожидаются в некоторых районах Краснодарского края.В этот период жителям необходимо быть аккуратнее на улице. Автовладельцам стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию на проезжей части. В свою очередь пешеходам важно лучше убрать все ненужное из рук на «зебре».