Тренер «Ростова» Джонатан Альба оценил игру предстоящего соперника

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал будущую игру с «Оренбургом». Команды сойдутся в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

Испанский специалист выразил мнение, что «Оренбург» сыграет с «Ростовом» так же, как и в последних матчах. Джонатан Альба также подчеркнул, что в составе уральцев есть хорошие нападающие.

«На данном отрезке чемпионата любая игра - настоящая война. С «Оренбургом» будет матч за шесть очков», - заявил Альба.

Напомним, в последнем матче желто-синие сыграли вничью с московским ЦСКА (1:1), а «Оренбург» обыграл нижегородский «Пари НН» (2:1).
Фото: ФК Ростов.
