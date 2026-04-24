Тренер «Ростова» Джонатан Альба оценил игру предстоящего соперника

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал будущую игру с «Оренбургом». Команды сойдутся в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.Испанский специалист выразил мнение, что «Оренбург» сыграет с «Ростовом» так же, как и в последних матчах. Джонатан Альба также подчеркнул, что в составе уральцев есть хорошие нападающие.«На данном отрезке чемпионата любая игра - настоящая война. С «Оренбургом» будет матч за шесть очков», - заявил Альба.Напомним, в последнем матче желто-синие сыграли вничью с московским ЦСКА (1:1), а «Оренбург» обыграл нижегородский «Пари НН» (2:1).