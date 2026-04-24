Фото: Donday

Администрация Ростова обнародовала обновленный список тарифов на ритуальные услуги. Постановление было опубликовано на официальном сайте города 23 апреля. Изменения касаются сумм возмещения расходов на погребение, предоставляемых государством родственникам усопших, и направлены на их индексацию.В течение текущего года стоимость выплат уже претерпевала корректировки. Так, если в январе 2026 года расходы на предоставление и транспортировку гроба, мемориальной таблички и прочих предметов, необходимых для погребения, составляли 3 837,41 рубля для стандартной могилы и 3 706,24 рубля для кремации, то в апреле были зафиксированы их незначительные увеличения.Согласно новым тарифам, стоимость указанных ритуальных предметов для стандартной могилы размером 2,0х1,0х1,5 метра теперь составит 4 052,31 рубля, а при кремации – 3 913,79 рубля. Для мест захоронений меньшего размера (1,0х0,6х1,5 метра) тарифы также были пересмотрены: 2 562,19 рубля – для погребения в землю и 2 423,67 рубля – для проведения кремации.Расходы на перевозку тела умершего напрямую зависят от удаленности и типа кладбища. По состоянию на январь текущего года самой высокой была стоимость доставки тела на Ростовское кладбище в Мясниковском районе, составлявшая 2 611,24 рубля. В апреле же этот показатель увеличился до 2 757,89 рубля для захоронений в могилы размером 1,0х0,6х1,5 метра.Тарифы на перевозку тел на различные городские кладбища в апреле 2026 года распределяются следующим образом: Северное кладбище – 1 670,16 рубля, Пролетарское кладбище – 1 374,95 рубля, Еврейско-Татарское кладбище – 1 204,97 рубля, Верхне-Гниловское кладбище – 1 646,94 рубля, Братское кладбище – 1 102,99 рубля и Александровское кладбище – 1 714,93 рубля. Следует отметить, что доставка тел для захоронений в могилы размером 2,0х1,0х1,5 метра на Ростовское кладбище обойдется в 3 661,30 рубля, а на Северное – в 2 425,84 рубля.Напомним, что в 2025 году общая стоимость похорон в Ростовской области в среднем варьировалась от 40 000 до 120 000+ рублей за стандартные процедуры (эконом или стандарт). Государственная помощь в виде федерального пособия (около 9 тысяч рублей) и региональных доплат позволяла покрыть значительную часть основных расходов. Однако более дорогостоящие и индивидуальные ритуалы требовали дополнительных затрат со стороны родственников.