В Ростове Пушкинскую частично перекрыли до 30 июня из-за ремонта канализации

В Ростове улицу Пушкинскую частично перекрыли из-за ремонта канализационной системы. Об этом сообщается в объявлении на ограждении.

Ограничения для пешеходов действуют от дома № 166 до дома № 152. Заказчиком выступил «Водоканалстрой».

Работы начались с 13 апреля, на участке установили ярко-синий забор. Для жителей это стало неприятной неожиданностью, поскольку доставляет неудобство при прогулках и пробежках.

Но мера вынужденная. Завершение работ — до 30 июня.
Фото: Дондей
