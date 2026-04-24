Схема движение ряда маршрутов изменится в день матча «Ростов» — «Оренбург». Сообщается на сайте городской администрации.Встреча команд состоится 25 апреля в 14:30 на «Ростов-Арене». По данным департамента транспорта, до остановки «Аллея Ростов-Арена» ходят автобусы №8, 49, 65а и 75. Для удобства болельщиков с 12.20 до 17.30, продлили маршруты №1, 35, 42, 58, 78 и 83.Автобусы будут курсировать до торгово-развлекательного центра «МЕГАМАГ» и делать остановку у «Аллеи Ростов-Арена».