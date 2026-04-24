Ростовчане почтили память жертв геноцида армян в Османской империи

Жители Ростова почтили память жертв геноцида армян в Османской империи. В этом году исполняется 111 лет с момента трагедии.Утром 24 апреля более сотни человек собрались на поминальную службу в церкви Сурб Арутюн. Литургия, посвящённая памяти мучеников, прошла в храме на площади Толстого, 2в.На церемонии богослужения вместе с горожанами были генеральный консул Республики Армения Левон Минасян, председатель Нахичеванской-на-Дону армянской общины Арутюн Сурмалян, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Игорь Гуськов и заместитель главы администрации Ростова Андрей Косенко.После службы жители Ростова-на-Дону возложили цветы к памятнику «Геноциду — нет!». Мемориал был установлен в 2015 году.День памяти жертв геноцида армян ежегодно отмечается 24 апреля. В этот день вспоминают о трагических событиях, которые начались в 1915 году.После переворота в Османской империи пришла новая власть, которая стремилась очистить территории от христиан. Поражение в Первой мировой войне стало поводом для начала зачистки армян. Армянских военачальников увольняли со службы, некоторых депортировали в пустыни, где они умирали от голода и жажды. Женщин и детей насильно обращали в ислам, а взрослых мужчин убивали.К концу Первой мировой войны более 90% армян были уничтожены или изгнаны из страны. Помимо армян, гонениям и убийствам подверглись греки, болгары и ассирийцы.Страны Антанты (Россия, Великобритания и Франция) первыми осудили эти события. По приказу Николая II русско-турецкая граница приоткрылась и уцелевшие народы смогли бежать на территорию России.События в Османской империи считаются первым геноцидом XX века. Однако большинство стран признали факт геноцида лишь в конце прошлого столетия.