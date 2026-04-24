Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области спасатели проведут около 30 выжиганий сухостоя. О запланированных работах на 24 апреля проинформировали в ГУ МЧС по региону.Специалистами запланировано 26 выжигания сухой растительности. Они будут проведены в 10 муниципальных районах.Напомним, с 6 апреля на территории донского региона стартовал пожароопасный сезон. Перед жаркой погодой пожарные организуют контролируемые выжигания сухостоя. Это способствует снижению риска возникновения и распространения пожаров.