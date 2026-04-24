Имущество «Ростов Арены» планируют пустить под аренду за 100 тысяч рублей в год

«Ростов Арена» снова предлагает в аренду часть своего имущества. На этот раз на площадке «ГИС Торги» появился сантехнический блок-контейнер.

Этот утепленный блок, оснащенный душевыми, раковинами и туалетом, был введен в эксплуатацию в 2018 году и оценивается как находящийся в хорошем состоянии. Контейнер подключен к центральным системам водоснабжения, электроснабжения и канализации.

Потенциальные арендаторы смогут осмотреть объект в дни проведения предварительных показов: 24 и 30 апреля, а также 6 и 13 мая — с 14:30 до 16:30. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 мая, а сами торги состоятся 20 мая.

Предполагаемый срок аренды — три года. Начальная цена годовой аренды составит около 100 тысяч рублей. Ежемесячные арендные платежи должны производиться не позднее 10-го числа каждого месяца.

Это уже не первая попытка реализовать право аренды на часть имущества стадиона. Ранее, в апреле, уже проводились торги по сдаче в аренду центра билетирования. Прием заявок на тот аукцион продлится до 11 мая, а торги назначены на 15 мая.
Фото: ГИС Торги
