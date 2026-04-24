Аптека в Аксае продавала просроченные лекарства и неверно оформляла рецепты

Аптека в Аксае продавала просроченные лекарства и неверно оформляла рецепты

Аптека в Аксае продавала просроченные лекарства и неверно оформляла рецепты. По решению арбитражного суда Ростовской области, аптека оштрафована на 4 тысячи рублей.

Во время проверки в феврале 2026 года выяснилось, что фармацевты аптеки на улице Строителей отпускали покупателям лекарства с истекшим сроком годности. Кроме того, были зафиксированы нарушения в оформлении рецептурных бланков, которые являются обязательными для отпуска сильнодействующих препаратов.

В частности, на рецептах для одного из сильнодействующих лекарств были обнаружены некорректные данные – указано неверное наименование больницы. Рецепты, выписанные с ошибками, не регистрировались должным образом, не маркировались как недействительные и не возвращались покупателям.
