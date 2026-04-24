На рынок «Темерник» снова нагрянули силовики: изъяли товар

В Ростове на рынок «Темерник» нагрянули с проверкой сотрудники полиции. Силовики провели рейд 23 апреля в торговых точках на Лелюшенко. По данным ГУ МВД по Ростовской области, причиной визита стало выявление фактов незаконного использования товарных знаков.В одном из магазинов были обнаружены сумки с товарными знаками популярных брендов, используемых незаконно. В результате проведённой проверки изъяли 104 сумки, которые имели явные признаки контрафакта.Интересно, что сумки с известными брендами продаются повсеместно, однако их почему-то не изымают. Есть предположения, что известным рынкам на Темернике грозит закрытие. К примеру, уже закрылись две торговые точки: «Белый Темер» и «Первый Темер».Люди полагают, что участок приглянулся застройщику. Впоследствии торговые ряды могут снести, а на их месте построят очередные многоэтажки.