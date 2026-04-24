Комитет по охране ОКН Ростовской области подал иск к военно-строительной компании

В Ростовской области комитет по охране ОКН подал иск к военно-строительной компании. Об этом сказано в картотеке Арбитражного суда.Истцом выступает комитет по охране объектов культурного наследия, а ответчиком – военно-строительная компания ППК «ВСК». Согласно иску, объектам археологического наследия был причинен ущерб. В качестве возмещения комитет по охране объектов культурного наследия требует 286 миллионов рублей.О деталях разбирательств не сообщается. Вероятно, вред был причинен в ходе строительных работ на месте погребальных памятников – курганов.Заседание назначено на 1 июня 2026 года.