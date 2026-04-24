В страшной аварии на трассе Ростовской области погиб водитель иномарки. ДТП произошло вечером 23 апреля в Белой Калитве.Инцидент случился на улице Заводской, 26. Водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь по улице, решил совершить перестроение в правую полосу непосредственно перед зоной отгона. Маневр был выполнен в последний момент, с выездом на сплошную линию разметки.Легковой автомобиль вылетел на островок безопасности, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «УАЗ-469».За рулем «УАЗ» находился 60-летний мужчина. Как уточнили в ГАИ Ростовской области, он также допустил нарушение правил дорожного движения.Фотографии с места происшествия демонстрируют ужасающие последствия столкновения: оба транспортных средства превратились в груду искореженного металла. Водитель «Рено» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.