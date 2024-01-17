В Ростовской области суд распустил коллегию присяжных по делу депутата, обвиняемого в убийстве
Необычный поворот получила история депутата Собрания депутатов Чалтырьского сельского поселения, обвиняемого в убийстве. Мясниковский районный суд распустил коллегию присяжных заседателей по делу Аршака Бардахчияна.
История тянется с 2020 года. На улице Ростовской в селе Чалтырь прохожие обнаружили в автомобиле мертвого мужчину. На его теле было огнестрельное ранение. Вскоре полицейским удалось вычислить имя погибшего. Им оказался местный предприниматель.
Во время расследования выяснилось, что у погибшего был конфликт с депутатом Аршаком Бардахчияном. И только спустя полтора года народному избраннику было предъявлено обвинение в убийстве.
Как сообщает информационный портал Donday со ссылкой на источник, изначально дело Бардахчияна рассматривалось с участием присяжных заседателей. Однако позже в отношении двух членов коллегии вскрылись факты, которые стали причиной роспуска коллегии.
Дело в отношении депутата отправлено на новое рассмотрение.