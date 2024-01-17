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В Ростовской области суд распустил коллегию присяжных по делу депутата, обвиняемого в убийстве

В Ростовской области суд распустил коллегию присяжных по делу депутата, обвиняемого в убийстве
Необычный поворот получила история депутата Собрания депутатов Чалтырьского сельского поселения, обвиняемого в убийстве. Мясниковский районный суд распустил коллегию присяжных заседателей по делу Аршака Бардахчияна.

История тянется с 2020 года. На улице Ростовской в селе Чалтырь прохожие обнаружили в автомобиле мертвого мужчину. На его теле было огнестрельное ранение. Вскоре полицейским удалось вычислить имя погибшего. Им оказался местный предприниматель.

Во время расследования выяснилось, что у погибшего был конфликт с депутатом Аршаком Бардахчияном. И только спустя полтора года народному избраннику было предъявлено обвинение в убийстве.

Как сообщает информационный портал Donday со ссылкой на источник, изначально дело Бардахчияна рассматривалось с участием присяжных заседателей. Однако позже в отношении двух членов коллегии вскрылись факты, которые стали причиной роспуска коллегии.

Дело в отношении депутата отправлено на новое рассмотрение.
Фото: Дондей.
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