В Новошахтинске под суд пойдет женщина, пырнувшая сожителя ножом

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В Ростовской области женщина предстанет перед судом за гибель сожителя. Об этом 19 июня сообщили в региональной прокуратуре.Трагедия случилась 11 апреля в городе Новошахтинске. В тот день 35-летняя женщина выпивала с возлюбленным у себя дома, на улице Кирпичной. Во время застолья пара поссорилась. Скандал набирал обороты, сожители ругались на повышенных тонах. В какой-то момент хозяйка жилья схватила нож и ударила им ухажера в плечо.Испугавшись за жизнь любимого, горожанка тут же вызвала бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали 33-летнего мужчину, но спасти его не смогли. Нож задел плечевую артерию — вероятно, пациент скончался от потери крови.В отношении сожительницы погибшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ее заключили под стражу.— В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала вину в инкриминируемом ей преступлении, — уточнили в СУ СКР по Ростовской области.Теперь следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало дело в суд.