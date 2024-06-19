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В Новошахтинске под суд пойдет женщина, пырнувшая сожителя ножом

В Новошахтинске под суд пойдет женщина, пырнувшая сожителя ножом
В Ростовской области женщина предстанет перед судом за гибель сожителя. Об этом 19 июня сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия случилась 11 апреля в городе Новошахтинске. В тот день 35-летняя женщина выпивала с возлюбленным у себя дома, на улице Кирпичной. Во время застолья пара поссорилась. Скандал набирал обороты, сожители ругались на повышенных тонах. В какой-то момент хозяйка жилья схватила нож и ударила им ухажера в плечо.

Испугавшись за жизнь любимого, горожанка тут же вызвала бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали 33-летнего мужчину, но спасти его не смогли. Нож задел плечевую артерию — вероятно, пациент скончался от потери крови.

В отношении сожительницы погибшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ее заключили под стражу.

— В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала вину в инкриминируемом ей преступлении, — уточнили в СУ СКР по Ростовской области.

Теперь следствие собрало достаточную доказательственную базу и передало дело в суд.
Фото: DonDay.
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