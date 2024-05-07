В новом парке «Левобережья» запустили светомузыкальный фонтан

Фото: ЮСИ.

ГК «ЮгСтройИнвест» в рамках тестовых и пусконаладочных работ за счет собственных средств запустила фонтан в новом парке квартала у реки «Левобережье». Высота водных композиций, сформированных на протяжении центральной аллеи, достигает четырех метров. В темное время суток величественные каскады заиграют разными цветами радуги. Для этого в фонтане установлены 160 светильников. Сложный комплекс, оборудованный по последнему слову техники, обеспечивает игру воды и света.Отдельное внимание уделили чистоте воды. В фонтане работает система автоматической очистки. Фонтанная галерея будет работать весь теплый сезон — до октября.Парк квартала у реки «Левобережье» находится на финальной стадии строительства. Общая готовность объектов, возводимых компанией «ЮгСтройИнвест», составила 80%. Там уже сделали памп-трек, скалодром и скейт-парк, болотные сады. Скоро будет готов к эксплуатации амфитеатр и здание велопроката.Также планируется строительство городских спортобъектов. «ЮСИ» создает Новый парк одновременно с первым кварталом у реки «Левобережье». Этот микрорайон вошел в «Губернаторскую сотню Ростовской области» — перечень приоритетных инвестпроектов.