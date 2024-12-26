В новогоднюю ночь ростовчане смогут увидеть «черную» Луну

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В ночь на Новый год жители Ростовской области смогут стать свидетелями уникального астрономического явления, известного как «черная» Луна. Это редкое событие произойдет 31 декабря, когда наш спутник полностью исчезнет из виду.Особенность этого месяца заключается в том, что Луна переходит в «пятую» фазу. Во время новолуний Луна не отображается, так как находится на одной линии с Солнцем, и ее темная сторона обращена к Земле. Таким образом, наблюдать спутник в это время невозможно.Каждый месяц Луна проходит четыре основные фазы: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Однако иногда наблюдается так называемое «второе» новолуние, которое произойдет в декабре этого года.К сожалению, местные жители смогут увидеть лишь небольшую часть Луны, когда ее поверхность будет вспыхивать от столкновений с метеоритами. Это будет происходить с периодичностью в час.